Правительство региона планирует потратить на закупку цветов 2 млн рублей

Правительство региона планирует потратить на закупку цветов 2 млн рублей
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Госзакупки

В 2025 году правительство Калининградской области планирует потратить на поставку цветочной продукции для своих нужд 2 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

В перечне товаров 17 наименований. Самые дорогие позиции: венок из живых цветов и хвои (цена за единицу — 42 050 рублей), фаленопсис (1500 рублей), гидрангея, гиппеаструм и лилия (по 700 рублей). Самые дешёвые из списка — гвоздики, кустовые розы и герберы (по 200 рублей за единицу). Также в перечень включены антуриум, гелиантус, гиацинт, тюльпаны, фрезии и другие цветы. Заявки для участия в торгах планируют принимать с 11 по 25 декабря.

В 2024 году правительство Калининградской области заключило контракт на поставку цветочной продукции на 2,5 млн рублей, Законодательное собрание — на 500 тыс. рублей.

Разница в 2–4 раза: как областные власти закупили цветы на 2,5 млн рублей

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter