Правительство региона планирует потратить на закупку цветов 2 млн рублей

В 2025 году правительство Калининградской области планирует потратить на поставку цветочной продукции для своих нужд 2 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

В перечне товаров 17 наименований. Самые дорогие позиции: венок из живых цветов и хвои (цена за единицу — 42 050 рублей), фаленопсис (1500 рублей), гидрангея, гиппеаструм и лилия (по 700 рублей). Самые дешёвые из списка — гвоздики, кустовые розы и герберы (по 200 рублей за единицу). Также в перечень включены антуриум, гелиантус, гиацинт, тюльпаны, фрезии и другие цветы. Заявки для участия в торгах планируют принимать с 11 по 25 декабря.

В 2024 году правительство Калининградской области заключило контракт на поставку цветочной продукции на 2,5 млн рублей, Законодательное собрание — на 500 тыс. рублей.

Разница в 2–4 раза: как областные власти закупили цветы на 2,5 млн рублей