Горвласти: деревья у «Вагонки» спилили с нарушениями (фото)

Горвласти: деревья у «Вагонки» спилили с нарушениями (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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Власти Калининграда заявили, что на территории клуба «Вагонка» (здание принадлежит РПЦ) незаконно вырубили деревья. О вырубке в мэрию сообщил один из местных жителей, который поинтересовался, будет ли на месте поваленных тополей производиться компенсационное озеленение.

«Спасибо за сигнал, — отреагировали в горадминистрации. — Собственнику участка выдавались только акты на вырезку сухих ветвей и омолаживающую обрезку. Но, судя по фото, работы выполняются с нарушениями. Наши коллеги выедут на место, зафиксируют всё в акте и направят документ в минприроды».

В мэрии также уточнили, что в мае 2024 года Калининградская епархия РПЦ получила разрешение на вырезку сухих ветвей у трёх пирамидальных тополей и у одного обычного, а также у одного граба и одной липы. Тогда же представители комитета городского хозяйства и строительства разрешили провести омолаживающую обрезку трёх лип с «сильно разросшимися кронами».

Фотографии предоставлены очевидцем

В свою очередь жители попросили проверить законность обрезки деревьев на улице Харьковской, где подрядчик, по мнению горожан, вышел за рамки разрешительной документации.

Напомним, что в апреле 2024 года калининградские власти пообещали провести проверку по факту радикальной обрезки лип у Храма Христа Спасителя. Факт спиливания почти всей кроны у восьми деревьев ранее зафиксировал в своем телеграм-канале депутат горсовета Сергей Севостьянов.

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