Горвласти пообещали провести проверку по поводу «варварской обрезки» лип у ХХС

Калининградские власти пообещали провести проверку по факту радикальной обрезки лип у Храма Христа Спасителя. Факт спиливания почти всей кроны у восьми деревьев ранее зафиксировал в своем телеграм-канале депутат горсовета от фракции КПРФ Сергей Севостьянов. Он же в четверг, 11 апреля на комиссии горсовета по городскому хозяйству решил поинтересоваться у председателя комитета городского хозяйства Вадима Борисова, кто разрешил проводить такие работы.



«Как так получилось, что у нас деревья на площади Победы обрублены — там просто стволы стоят. Ужас в центре города!» — возмутился Севостьянов.

«У нас есть запрос по соответствующему факту, — отреагировал Борисов. — Разрешение было выдано, земля находится в частной собственности. Сейчас дополнительно будет проведена проверка по качеству произведенной обрезки».

В марте Калининградской епархии РПЦ разрешили провести обрезку восьми лип у Кафедрального собора Христа Спасителя на площади Победы. Работы было разрешено проводить осенью-зимой 2024 года и весной 2025-го.

Как пояснили «Новому Калининграду» в городской администрации, сильно разросшаяся крона повышает «риск возникновения аварийной ситуации». «Деревья немолодые. Ранее уже подвергались обрезке, которая приводит к пробуждению спящих почек, эти побеги усиливают зелёную массу листьев, которая даёт сверхнагрузку на скелетные ветви. Чтобы они не поломались под её воздействием, таким деревьям рекомендуется проводить регулярную формовочную обрезку», — прокомментировали в мэрии.

Осенью 2023 года на площади Победы срубили липу в месте, где появилась передвижная точка общественного питания. В калининградской епархии РПЦ тогда заявили, что работы провели по причине аварийности дерева. При этом внешне липа аварийной не выглядела, спилы оказались чистыми.