Депутат: от деревьев на площади Победы в Калининграде остались только стволы (фото)

Фото: Telegram-канал Сергея Севостьянова

После обрезки деревьев на площади Победы в Калининграде остались практически одни стволы. Об этом написал в своём Telegram-канале депутат фракции КПРФ в горсовете Сергей Севостьянов.



«Направил запрос на имя главы администрации Калининграда Е. И. Дятловой с просьбой провести проверку по произведённой варварской обрубке всех веток деревьев на пл. Победы. (Остались,фактически, только стволы.) Так же попросил сообщить о принятых мерах в отношении виновных организаций и лиц», — сообщил Севостьянов.

В марте Калининградской епархии РПЦ разрешили провести обрезку восьми лип у Кафедрального собора Христа Спасителя на площади Победы. Работы было разрешено проводить осенью-зимой 2024 года и весной 2025-го.

Как пояснили тогда «Новому Калининграду» в городской администрации, сильно разросшаяся крона повышает «риск возникновения аварийной ситуации». «Деревья немолодые. Ранее уже подвергались обрезке, которая приводит к пробуждению спящих почек, эти побеги усиливают зелёную массу листьев, которая даёт сверхнагрузку на скелетные ветви. Чтобы они не поломались под её воздействием, таким деревьям рекомендуется проводить регулярную формовочную обрезку», — прокомментировали в мэрии.

Осенью 2023 года на площади Победы срубили липу в месте, где появилась передвижная точка общественного питания. В калининградской епархии РПЦ тогда заявили, что работы провели по причине аварийности дерева. При этом внешне липа аварийной не выглядела, спилы оказались чистыми.