Минздрав: главврач ДОБ может вернуться к работе после ЧП с девочкой-инвалидом

Минздрав: главврач ДОБ может вернуться к работе после ЧП с девочкой-инвалидом
Александр Маляров (справа). Фото из архива (Виталий Невар / Новый Калининград)
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Ответственность за ЧП с девочкой-инвалидом, которая получила тяжелые ожоги в паллиативном отделении Детской областной больницы, понесли заместитель главного врача и другие сотрудники. Главврач ДОБ Александр Маляров может вернуться к работе. Об этом сообщил министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев в пятницу в ходе посещения ЦГКБ, где проходит лечение пострадавший ребенок.

Министр сообщил, что после ЧП минздрав провел проверку, которая выявила недостатки в работе медучреждения. «Составлен план мероприятий по устранению данных недостатков и для того, чтобы избежать в будущем таких ситуаций. Определены ответственные лица за допущение данного случая», — сказал Дмитриев. По его словам, выявлены нарушения, связанные с соблюдением порядка оказания медицинской помощи, наблюдения за пациентом.

«Дисциплинарные взыскания уже все определены, — сказал министр. — Ответственность понесли сотрудники, допустившие данную ситуацию: заместитель главного врача, в должностные обязанности которого входит контроль и организация медицинской помощи пациентам в стационаре, сотрудники отделений, дежурившие в этот день». Они получили выговоры, замечания, лишение стимулирующих выплат. С «частью сотрудников, дежуривших в ту смену», по словам Дмитриева, пришлось расстаться.

Министр добавил, что в настоящее время продолжается проверка «по руководителю медицинской организации». «Он (Александр Маляров — прим. „Нового Калининграда“) может вернуться к своей работе, с дальнейшим планом приведения в соответствие организации помощи в учреждении», — сказал Сергей Дмитриев.

Он также добавил, что пострадавшая девочка находилась в паллиативном статусе, ее госпитализировали в Детскую областную больницу из социального учреждения. Сотрудник, который должен был следить за ее состоянием, вышел из палаты на длительное время (как пояснил министр, около часа). Девочка находилась рядом с батареей и получила ожоги. «Сотрудник вернулся, увидел [что произошло], вызвал помощь. Дальше цепочка событий вам известна», — рассказал министр. Он также пояснил, что дети в паллиативном отделении должны постоянно находиться под постоянным присмотром медработников.

По словам Сергея Дмитриева, пострадавший ребенок все еще находится в реанимации Центральной городской клинической больницы, состояние оценивается, как тяжелое, но стабильное. Медицинские работники делают все возможное, чтобы девочка поправилась.

Ранее в в региональном СК сообщили, что в ночь на 15 февраля 10-летняя девочка, имеющая инвалидность и находящаяся на стационарном лечении в паллиативном отделении ДОБ, получила ожоги третьей степени, предположительно, от батареи отопления. Главврач Александр Маляров был отстранен от работы на время проведения проверки по факту инцидента.

Отметим, это не первое ЧП в ДОБ. В январе 2023 года семья погибшей 15-летней Ангелины Р. отсудила у ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Трагедия произошла в феврале 2019 года, девочке не установили верный диагноз. По этому делу судимость получил детский нейрохирург Петр Литвиненко. В октябре 2019 года главврач ДОБ Александр Маляров не смог оспорить в вышестоящей инстанции решение мирового суда, который оштрафовал его на 15 тыс. руб. из-за оказания некачественной медпомощи девочке. 

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