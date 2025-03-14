В МВД предупредили о распространении мошеннических ссылок в телеграм-каналах

Мошенники распространяют в некоторых телеграм-каналах фишинговые ссылки с заголовками о том, что спецоперация на Украине завершится в 2025 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.



В Министерстве пояснили, что мошенники паразитируют на общественно-значимых темах с целью хищения денег. Напоминают: прежде, чем тратить время и деньги на очередную «сенсацию», необходимо проверять источник информации.

13 марта МВД зафиксировало мошенническую рассылку в мессенджере с известиями о якобы смерти знакомых. Сообщается, что подобные сообщения содержат файл расширения apk. с вредоносным программным обеспечением. Такие файлы мошенники пытаются замаскировать под фотографии, чтобы потенциальная жертва нажала на файл и запустила процесс загрузки вирусного ПО.