Водонапорную башню в Нестерове хотят сделать «музеем одного экспоната»

В Нестеровском районе арендатор кирпичной водонапорной башни, расположенной рядом с железнодорожным вокзалом, приступает в этом сезоне к противоаварийным работам, чтобы сделать там музей. Об этом «Новому Калининграду» рассказал глава администрации округа Алексей Родин.

«Сейчас занимаются активно железнодорожной башней в Нестерове. Там готовится проект, после чего начинаются ремонтные работы, — рассказал Родин. — Главная наша водонапорная башня (на улице Черняховского — прим. „Нового Калининграда“) сейчас эксплуатируется водоснабжающей организацией, на неё каких-то планов пока нет. Думали только над её подсветкой, так как эту башню видно со всех сторон. По деньгам, правда, пока не тянем, поэтому это просто перспектива, собираем предложения».

Арендатор башни Денис Калиновский, являющийся руководителем эко-площадки «Зелёный Кот», сообщил «Новому Калининграду», что на базе башни планируется создать «музей одного экспоната» к осени этого года.

«Концепция ещё находится в проработке, — пояснил Калиновский. — Мы пока ещё не знаем, что у нас с этой башней получится, потому что она не новая, есть проблема с её состоянием. В первую очередь ходим разобраться с её кровлей и внутренним баком, который со временем весь проржавел и представляет опасность для людей, которые в башне находятся».

Бак, по словам Калиновского, будет демонтирован, так как «эксплуатировать башню в безопасном формате пока невозможно».

«У нас есть по башне несколько идей, которые мы хотим представить на суд общественности и администрации как собственнику объекта, — продолжил Калиновский. — Учитывая, что объект находится у вокзала, у нас есть идеи по использованию темы РЖД».