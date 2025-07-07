Власти Нестерова намерены приспособить под музей здание, принадлежащее таможне

В Нестерове планируют приспособить под музейное пространство здание на улице Вокзальной, которое принадлежит таможенному управлению. О планах муниципалитета «Новому Калининграду» рассказал глава администрации округа Алексей Родин.

«У таможни есть неиспользуемое здание, которое находится как раз возле вокзала, — сообщил Родин. — У нас есть идеи по вовлечению его в оборот. Мы с коллегами из таможенного управления обсуждаем возможность передачи. Я был внутри, посмотрел. Гипотетически есть желание сделать там музейное пространство. Но пока это на уровне идей. До писем пока не дошли. Мы сейчас с культурой эту идею прорабатываем, после чего к конкретике будем переходить — инициировать процедуру передачи».

Глава добавил, что пока вопрос «на начальном этапе проработки», и переговорный процесс зависит от позиции регионального таможенного управления.

«Здание не используется, но состояние конструктива, кровли и фасада я оцениваю как удовлетворительное, — продолжил Родин. — Если всё получится, мы планируем начать работы собственными силами. Для начала хотим написать заявку в один из фондов, но уже после того, как сами поймём концепцию того, что мы хотим видеть в этом здании. Есть несколько вариантов, они прорабатываются».

Чиновник добавил, что о потенциальных инвесторах речи пока нет.

В январе этого года в ходе своего доклада на выездном совещании правительства Калининградской области Алексей Родин заявил, что «с точки зрения туризма в Нестерове нечего делать от слова совсем». Сейчас он сообщил, что только в этом сезоне в центре города открылось новое кафе. Кроме того, частные инвесторы занимаются приспособлением к современному использованию двух исторических зданий: водонапорной башни и здания тюрьмы. Также в городе идёт капитальный ремонт бывшего дома быта, где по двум федеральным проектам собираются создать центр молодёжи и школу креативных индустрий.