Родин: «С точки зрения туризма в Нестерове нечего делать от слова совсем»

Нестеров, расположенный на окраине Калининградской области, не представляет никакого интереса с точки зрения туризма. Об этом в ходе своего доклада на выездном совещании правительства Калининградской области заявил глава администрации Нестеровского округа Алексей Родин.

«Честно скажу, со мной и жители соглашались, мы и с депутатами это обсуждали, с точки зрения туризма в Нестерове на данный момент нечего делать от слова совсем, — признался Родин. — Даже когда мы создадим объекты притяжения, музей в бывшем здании тюрьмы, музей в водолнапорной башне, который, дай бог, запустится где-то в 2025 году, то оставаться здесь на ночь смысла никакого нет. Соответственно, стимула для строительства тут гостиницы у предпринимателей тоже нет».

При этом Родин отметил, что сам Нестеровский район за счет расположения на его территории Виштынецкого озера и Роминтской пущи наращивает инвестиции в направлении создания коллективных мест размещения. Это направление, по его мнению, будет развиваться и дальше.