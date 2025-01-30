Родин: «С точки зрения туризма в Нестерове нечего делать от слова совсем»

Родин: «С точки зрения туризма в Нестерове нечего делать от слова совсем»
Фото: commons.wikimedia.org / CC BY-SA 3.0 de
Продолжение: Беспрозванных связал отток населения из Нестеровского округа с качеством воды
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Нестеров, расположенный на окраине Калининградской области, не представляет никакого интереса с точки зрения туризма. Об этом в ходе своего доклада на выездном совещании правительства Калининградской области заявил глава администрации Нестеровского округа Алексей Родин.

«Честно скажу, со мной и жители соглашались, мы и с депутатами это обсуждали, с точки зрения туризма в Нестерове на данный момент нечего делать от слова совсем, — признался Родин. — Даже когда мы создадим объекты притяжения, музей в бывшем здании тюрьмы, музей в водолнапорной башне, который, дай бог, запустится где-то в 2025 году, то оставаться здесь на ночь смысла никакого нет. Соответственно, стимула для строительства тут гостиницы у предпринимателей тоже нет».

При этом Родин отметил, что сам Нестеровский район за счет расположения на его территории Виштынецкого озера и Роминтской пущи наращивает инвестиции в направлении создания коллективных мест размещения. Это направление, по его мнению, будет развиваться и дальше.

В ходе того же доклада глава администрации рассказал, что население его муниципалитета сократилось за последние 15 лет на четверть.

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