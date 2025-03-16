Спрос на студии в Калининграде вырос на 53% относительно января 2025 года

В Калининграде по сравнению с январём вырос спрос в сегменте студий. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса «Авито Недвижимость».



Спрос также увеличился на однокомнатные (+2%) и трёхкомнатные (+6%) квартиры. Кроме того, эксперты отмечают, что в Калининграде предложение готовых квартир месяц к месяцу выросло на 5%. Средняя же стоимость квадратного метра на вторичном рынке в феврале 2025 года в регионе составила 128 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что за год предложение в сегменте новостроек выросло в Калининграде в 2,6 раза.