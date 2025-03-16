На уход за объектами культурного наследия в Калининграде выделили 4 млн

На работы по профилактическому уходу и содержанию объектов культурного наследия в Калининграде выделили 4 191 720 руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Способ определения подрядчика — электронный аукцион. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 7 мая 2025 года, исполнения контракта — до 10 июня 2025 года.

Подрядчику необходимо выполнить помывку гранитных и мраморных поверхностей, химическую очистку поверхностей от атмосферных загрязнений с земли или подмостей вручную, нанесение защитного слоя, гидрофобизацию поверхностей, а также их очистку щетками и Уайт-спиритом, патирование и консервацию деталей из бронзы. При этом в техническом задании отмечается, что определить объем подлежащих выполнению работ невозможно.

В реестре, приложенном к техническому заданию, указано 79 объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, в том числе, братских могил и мемориальных комплексов.

Ранее власти Калининграда не смогли найти подрядчика для текущего ремонта объектов культурного наследия в 2025 году. На участие в торгах не было подано ни одной заявки.