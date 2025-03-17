Горвласти ищут подрядчика для ремонта скейт-парка на Верхнем озере

Горвласти ищут подрядчика для ремонта скейт-парка на Верхнем озере
Фото: Алексей Милованов / «Новый Калининград»
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Городские власти ищут подрядчика для капитального ремонта скейт-парка на Верхнем озере. Об этом сообщила администрация Калининграда в своём телеграм-канале.

Согласно информации об аукционе, на работы готовы выделить до 32 млн рублей. Подрядчика планируют определить 8 апреля. Мэрия отметила, что в рамках капремонта скейт-парка планируется полностью демонтировать старые элементы и смонтировать новые. Среди них — прямая разгонка, двойной радиус с боксом, флайбокс-пирамида, рампа с воллрайдом и с волной и спайном и др.

«Работы продлятся 3 месяца. Надеемся, что юные любители экстремальных видов спорта найдут чем полезным себя занять в это время и благоустройство на прилегающих территориях не пострадает», — говорится в сообщении властей.

Площадку для экстремальных видов спорта на Верхнем озере в Калининграде открыли в сентябре 2010 года во время празднования дня города. Тогда для калининградской молодежи выступили чемпионы велотриала и скейтеринга из Германии, Чехии, Польши и Бельгии.

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