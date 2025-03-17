Проект капремонта Музыкального театра в Калининграде прошёл госэкспертизу

Проект капитального ремонта Музыкального театра в Калининграде прошёл госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила калининградская компания «Восточно-Прусский ландшафт». Положительное заключение было получено 14 марта. В реестр сведения включили 17 марта.

Калининградский областной музыкальный театр выделил порядка 2,9 млн рублей на проведение госэкспертизы проекта приспособления здания для современного использования. Закупка была осуществлена в середине ноября 2024 года у единственного поставщика. На работы отводилось 30 дней.

В июле 2024 года учреждение также заказывало проведение государственной историко-культурной экспертизы за 300 тыс. рублей. Согласно информации портала госзакупок, исполнение контракта завершено. Контракт на разработку проектно-сметной документации объекта стоимостью 8,1 млн рублей в настоящее время находится на стадии исполнения. Работы должны были завершить до 1 марта 2025 года.

В декабре 2023 года стало известно о том, что капитальный ремонт здания Музыкального театра в Калининграде власти планируют начать в 2025 году. Об этом сообщили в соцсетях представители регионального министерства по культуре и туризму. «В декабре 2024 года планируем разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы. Ориентировочный срок начала выполнения работ по капитальному ремонту здания — 2025 год», — говорилось в сообщении.

Ранее Музыкальный театр заказывал разработку проектно-сметной документации в 2021 году. На эти цели было выделено более восьми миллионов рублей. В декабре 2021 года срок выполнения работ был продлён «в связи с возникновением независящих от подрядчика обстоятельств». В июне 2022 года договор был расторгнут.

Проектировщик должен был предусмотреть увеличение вместимости зрительного зала с 444 до 564 мест за счёт изменения размера балкона. Также был запланирован ремонт входных крылец и фасадов здания с сохранением предметов его охраны, реконструкция системы пожарного водопровода «с заменой всех элементов», увеличение количества санузлов, площади гардероба, вестибюля и фойе.

Музыкальный театр расположен в здании бывшего «Дома культуры рыбаков», объекта культурного наследия местного значения. ДКР был построен в 1957 году по типовому проекту. Аналогичные здания есть в Нижнем Новгороде и Орше.