Проект строительства комплекса десятиэтажек у Девау прошёл экспертизу

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Проект строительства комплекса десятиэтажек у Девау прошёл экспертизу

Проект строительства комплекса многоквартирных домов на границе с историческим аэродромом Девау в Калининграде прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступила компания «Коин-С» из Владимира. Документацию готовило калининградское ООО «Ундина Проект». Положительное заключение получено 17 марта. Сведения включили в реестр днём позже. Форма экспертизы — негосударственная.

ЖК планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 39:15:132702:1582, на ул. Пригородной. Экспертизу прошли сразу четыре этапа строительства. Областной градостроительный совет одобрил проект в июле 2022 года. Через год он прошёл историко-культурную экспертизу. Разрешение на строительство областные власти выдали компании «Специализированный застройщик «Гагаринский» в январе 2024-го. Оно действует до 4 декабря 2033 года.

Проект включает пять домов на 1920 квартир, в которых смогут проживать более 2700 человек. Кроме того, планируется обустройство 587 парковочных мест, а также детских и спортивных площадок во дворах.

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