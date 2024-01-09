В Калининграде разрешили построить комплекс десятиэтажек рядом с Девау (фото)

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Изображения из презентации, представленной на градостроительном совете

На ул. Пригородной в Калининграде разрешили построить десятиэтажный жилой комплекс из четырёх домов. ЖК планируют возвести на границе с историческим аэродромом Девау. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.

ЖК должен появиться на участке с кадастровым номером 39:15:132702:1582. Общая площадь домов, согласно размещённой на сайте информации, составит от 22,2 до 55,8 тыс. кв. метров. Разрешение на строительство выдано компании «Специализированный застройщик «Гагаринский». Оно действует до 4 декабря 2033 года.

В июле проект комплекса прошёл историко-культурную экспертизу. Всего он включает пять домов на 1920 квартир, в которых будут проживать более 2700 человек. Кроме того, планируется обустройство 587 парковочных мест, а также детских и спортивных площадок во дворах. Участок с северной и восточной стороны примыкает к Девау, сейчас на нём расположены склады и административные здания. В июле 2022 года проект одобрил областной градостроительный совет.

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