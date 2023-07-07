Проект многоэтажного ЖК у Девау прошёл историко-культурную экспертизу

Проект многоэтажного ЖК у Девау прошёл историко-культурную экспертизу Проект многоэтажного ЖК у Девау прошёл историко-культурную экспертизу Проект многоэтажного ЖК у Девау прошёл историко-культурную экспертизу Проект многоэтажного ЖК у Девау прошёл историко-культурную экспертизу
Все новости по теме: Строительство

Проект многоэтажного жилого комплекса на границе исторического аэродрома Девау в Калининграде получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Акт опубликован на сайте регионального правительства.

Жилой комплекс из пяти десятиэтажных домов на почти две тысячи квартир планируют построить на ул Пригородной. Участок с северной и восточной стороны примыкает к Девау, сейчас на нём расположены склады и административные здания. Помимо жилых домов здесь должны появиться детские и спортивные площадки, зоны отдыха и парковка.

Участок попадает в зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения — аэродрома Девау. Жилой комплекс планируют построить в 182 метрах от сохранившихся объектов аэродрома.

«Угроза нашему существованию»: как хотят обустроить Девау и почему жители соседних СНТ против

Проводивший экспертизу Александр Ерохин из НПЦ «Черноземье» заключил, что проектные решения «не оказывают влияния на сложившуюся планировочную структуру района, общую конфигурацию застройки и границы в красных линиях, не изменяют облик и восприятие объекта культурного наследия, что обеспечивается соблюдением параметров, предусмотренных зонами объекта культурного наследия».

«Косвенное воздействие проектируемого объекта на объект культурного наследия является минимальным и допустимым. <...> Реализация проектных решений, предусмотренных проектной документацией, и соответствующие мероприятия, содержащиеся в разделах указанной документации, не оказывают негативного влияния на объекты культурного наследия, в необходимой и достаточной мере обеспечивают его сохранность», — указано в документе.

Проект многоэтажного ЖК на ул. Пригородной в июле 2022 года одобрил областной градостроительный совет. Застройщик намерен в 4 этапа возвести комплекс на 1920 квартир, в которых будет проживать более 2 700 человек. Также планируется обустройство 587 парковочных мест, детских и спортивных площадок во дворах.

По данным ЕГРН, участок с кадастровым номером 39:15:132702:1582 принадлежит компании «Квартет-Риэлт». По данным сервиса Seldon.Basis, компанию возглавляет Сергей Рудыка, бывший директор Автобазы правительства Калининградской области. Учредитель «Квартет-Риэлт» Татьяна Васина также выступает совладельцем ООО «А.М.К» вместе с Олегом Шкилем и Андреем Кудрявцевым.

Изображения из презентации, представленной на градостроительном совете

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter