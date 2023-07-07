Проект многоэтажного ЖК у Девау прошёл историко-культурную экспертизу

Проект многоэтажного жилого комплекса на границе исторического аэродрома Девау в Калининграде получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Акт опубликован на сайте регионального правительства.



Жилой комплекс из пяти десятиэтажных домов на почти две тысячи квартир планируют построить на ул Пригородной. Участок с северной и восточной стороны примыкает к Девау, сейчас на нём расположены склады и административные здания. Помимо жилых домов здесь должны появиться детские и спортивные площадки, зоны отдыха и парковка.

Участок попадает в зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения — аэродрома Девау. Жилой комплекс планируют построить в 182 метрах от сохранившихся объектов аэродрома.

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Проводивший экспертизу Александр Ерохин из НПЦ «Черноземье» заключил, что проектные решения «не оказывают влияния на сложившуюся планировочную структуру района, общую конфигурацию застройки и границы в красных линиях, не изменяют облик и восприятие объекта культурного наследия, что обеспечивается соблюдением параметров, предусмотренных зонами объекта культурного наследия».

«Косвенное воздействие проектируемого объекта на объект культурного наследия является минимальным и допустимым. <...> Реализация проектных решений, предусмотренных проектной документацией, и соответствующие мероприятия, содержащиеся в разделах указанной документации, не оказывают негативного влияния на объекты культурного наследия, в необходимой и достаточной мере обеспечивают его сохранность», — указано в документе.

Проект многоэтажного ЖК на ул. Пригородной в июле 2022 года одобрил областной градостроительный совет. Застройщик намерен в 4 этапа возвести комплекс на 1920 квартир, в которых будет проживать более 2 700 человек. Также планируется обустройство 587 парковочных мест, детских и спортивных площадок во дворах.

По данным ЕГРН, участок с кадастровым номером 39:15:132702:1582 принадлежит компании «Квартет-Риэлт». По данным сервиса Seldon.Basis, компанию возглавляет Сергей Рудыка, бывший директор Автобазы правительства Калининградской области. Учредитель «Квартет-Риэлт» Татьяна Васина также выступает совладельцем ООО «А.М.К» вместе с Олегом Шкилем и Андреем Кудрявцевым.

Изображения из презентации, представленной на градостроительном совете