В 2024 году посёлок Заливино в Полесском округе посетили 20 тыс. туристов

В 2024 году посёлок Заливино в Полесском округе посетили 20 тыс. туристов
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В 2024 году посёлок Заливино в Полесском муниципальном округе посетили 20 тыс. туристов. Об этом заявил врио главы администрации муниципалитета Константин Перов в прямом эфире Центра управления регионом во вторник, 18 марта.

Он рассказал, что в округе планируется создать отдел, который будет заниматься проработкой турмаршрутов. Формированием потока туристов в муниципалитете будут заниматься пивоварня «Бланкенштайн», немецкая школа «Вальдвинкель», а также маяк и дом рыбака в Заливино. При этом в посёлке уже отмечается рост количества туристов.

«Если в 2022 году туристический поток в посёлок Заливино был почти равен нулю, то по результатам прошлого года туристов, посетивших посёлок Заливино, было порядка 20 тыс.», — заявил Перов.

В июне 2023 года на маяке в Заливино впервые за 115 лет провели восстановительные работы. В октябре 2024-го возле объекта завершили строительство «Дома рыбака».

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