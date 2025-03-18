Владелец Pomatti озвучил планы на Астрономический бастион

В бастионе Астрономическом намерены открыть музеи, рестораны и общественные пространства. О планах на исторический объект сообщил «Хранителям руин» его владелец Михаил Попов, возглавляющий компанию по производству и продаже марципана Pomatti.

Реализовать проект Попов намерен в течение пяти ближайших лет. По его словам, заниматься приспособлением бастиона к современному использованию будут также «непубличные партнёры».

«Сейчас пишется маркетинговая стратегия, а моя ближайшая задача как собственника — решить вопрос с коммуникациями, — заявил предприниматель. — Там сейчас 30 киловатт электричества на весь бастион. Мы уже согласовали 350 киловатт и подписали документы по газу — мы надеемся, что к зиме там уже будет нормальное отопление».

Проектом реставрации, как уверяет Попов, будет заниматься руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, а архитектурную концепцию выполнит его компаньон, архитектор Артур Сарниц.

«С высокой вероятностью мы откроем в бастионе два музея и два ресторана, но какие — пока держим в секрете, — добавил собственник. — Кстати, мы подали на патент „Гастрономический бастион“. Еще одна идея — это сделать пространство, где можно „поселить“ калининградские локальные бренды — начиная от хомлинов (которые там уже есть и, надеюсь, будут), заканчивая марципаном, сыром, сувенирами и многим другим. Ну и, конечно, у нас будет каток зимой. Такой прям, в лучших традициях „Севкабеля“ и „Новой Голландии“, с глинтвейном, гирляндами и музыкой».

Бастион Астрономический продавали на основании банкротства прежнего владельца (калининградское ООО «Капитал», принадлежавшее экс-депутату Государственной думы Асану Нюдюрбегову). Новым владельцем Астрономического бастиона стала индивидуальный предприниматель Попова Юлия Вадимовна, зарегистрированная в областном центре. ИП предложила за комплекс 158,8 млн рублей. Портал Rugrad сообщал, что Попова является женой владельца крупнейшего производителя марципана в России — ГК Pomatti — Михаила Попова.

Бастион выставили на продажу в апреле 2024 года. Еженедельно стоимость имущества снижалась более чем на 10 млн рублей. Асан Нюдюрбегов приобрел исторический комплекс в Калининграде в 2008 году. До начала торгов в 2024 году здания арендовала компания «Морская звезда».