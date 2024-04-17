Каждые пять дней дешевле: бастион Астрономический продают по цене «ниже рынка»

В Калининграде выставлен на продажу бастион Астрономический, которым с 2011 года владела компания «Капитал», оказавшаяся впоследствии на стадии банкротства. Еженедельно стоимость имущества снижается более чем на 10 млн рублей. Об этом «Новому Калининграду» сообщила представительница «Центрального агентства залогового имущества», реализующего исторический объект (компания территориально находится в Санкт-Петербурге).



«Имущество реализуется в рамках 127-го федерального закона о банкротстве, и продажа идет согласно графику, установленному в объявлении, — заявила она. — Сегодня у нас назначенная цена 288 млн рублей. Процедура заканчивается 18 апреля в 0:00, то есть документы должны быть поданы сегодня не позднее 23:59. Если сегодня имущество не продается, то цена падает каждый пятый день. Но есть риски, что имущество может быть продано на любом этапе. Даже на первом этапе имущество реализуется по цене ниже рынка».

Периоды понижения цены бастиона, указанные в объявлении:

до 18.04.2024 = 288 000 000 руб.

до 23.04.2024 = 273 600 000 руб.

до 26.04.2024 = 259 200 000 руб.

до 03.05.2024 = 244 800 000 руб.

до 08.05.2024 = 230 400 000 руб.

до 15.05.2024 = 216 000 000 руб.

до 20.05.2024 = 201 600 000 руб.

до 23.05.2024 = 187 200 000 руб.

В агентстве пояснили, что пометка об отсутствии обременения в объявлении ошибочна, так как бастион является объектом культурного наследия регионального значения.

Астрономический бастион на текущий момент арендует компания «Морская звезда». По сведениям из Единого госреестра юрлиц, ее учредителем выступает гражданка РФ Сюрисхалум Абумуслимова, директором — Максим Шеверёв. В собственности компании с таким же названием бастион находился после того, как здания в 2008 году приобрёл бывший депутат Госдумы Асан Нюдюрбегов. Власти требуют от фирмы выплатить долг за период с октября 2022 года по декабрь 2023-го в размере 707,3 тысячи рублей, а также пени по состоянию на 21 февраля в 2024 года в сумме 133,1 тысячи рублей.

В конце 2023 года сообщалось, что в суд на владельца бастиона подала областная Служба охраны памятников. «Длительное время он (исторический объект — прим. „Нового Калининграда“) принадлежит компании, которая не занимается его сохранением и ремонтом, игнорируя наши соответствующие предписания. Мы подали исковое заявление, в котором просим суд обязать собственника провести противоаварийные работы», — приводил «Интерфакс» слова руководителя ведомства Евгения Маслова.

Ранее конкурсный управляющий фирмы Алексей Калинин в 2020 году сообщал «Новому Калининграду», что владельцы компании заинтересованы в том, чтобы здания остались в их собственности. Тогда же областные власти заявляли, что у собственника накопился долг за аренду земли в 11 млн рублей.

Здания Астрономического бастиона были построены во второй половине XIX века. В послевоенные годы он использовался в качестве призывного пункта, а впоследствии служил базой ОМОНа. В 2007 году комплекс признали объектом культурного наследия регионального значения, его официальное название — «Редюит бастиона „Обсерватория“».