Рядом с гостиницей «Беккер» в Янтарном разрешили построить кафе

Рядом с гостиницей «Беккер» на ул. Советской в Янтарном разрешили построить кафе. Соответствующая информация размещена на сайте министерства градостроительной политики Калининградской области.

Строительство запланировано на земельном участке площадью 485 кв. метров с кадастровым номером 39:22:010007:1195. Разрешение выдано физическому лицу, данные которого не раскрываются, 13 марта и действует в течение одного года. Характеристики объекта в документации не приводятся.

Согласно приказу региональной службы охраны памятников от 6 декабря 2024 года, земельный участок с кадастровым номером 39:22:010007:1195 включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Кроме того, указанная территория является выявленным объектом археологического наследия «Участок культурного слоя поселения Пальмникен» (XVII — XIX в.н.э.).

Как стало известно накануне, министерство градостроительной политики области перестало публиковать характеристики объектов в реестрах разрешений. В частности, не указывается площадь и этажность зданий.