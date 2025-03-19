Рядом с гостиницей «Беккер» в Янтарном разрешили построить кафе

Рядом с гостиницей «Беккер» в Янтарном разрешили построить кафе
Скриншот публичной кадастровой карты
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Рядом с гостиницей «Беккер» на ул. Советской в Янтарном разрешили построить кафе. Соответствующая информация размещена на сайте министерства градостроительной политики Калининградской области.

Строительство запланировано на земельном участке площадью 485 кв. метров с кадастровым номером 39:22:010007:1195. Разрешение выдано физическому лицу, данные которого не раскрываются, 13 марта и действует в течение одного года. Характеристики объекта в документации не приводятся.

Согласно приказу региональной службы охраны памятников от 6 декабря 2024 года, земельный участок с кадастровым номером 39:22:010007:1195 включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Кроме того, указанная территория является выявленным объектом археологического наследия «Участок культурного слоя поселения Пальмникен» (XVII — XIX в.н.э.).

Как стало известно накануне, министерство градостроительной политики области перестало публиковать характеристики объектов в реестрах разрешений. В частности, не указывается площадь и этажность зданий.

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