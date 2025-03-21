Калининград вошёл в топ майских направлений «Аэрофлота» из Москвы и Петербурга

Калининград вошёл в список самых востребованных направлений «Аэрофлота» по количеству бронирований с 30 апреля по 11 мая. Об этом сообщает «РИА Новости».



Наиболее популярными внутренними направлениями из Москвы стали Калининград, Сочи, Владивосток, Санкт-Петербург, Хабаровск, Минеральные Воды, Казань, Петропавловск-Камчатский, Мурманск и Южно-Сахалинск. Лидеры среди международных маршрутов — Стамбул, Ереван, Мале, Анталья, Ташкент, Пхукет, Дубай, Шанхай, Баку и Бангкок.

Самые популярные направления среди внутренних рейсов из Санкт-Петербурга — Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Красноярск и Мурманск. В топ-5 международных маршрутов вошли Стамбул, Ереван, Алма-Ата, Пхукет и Дубай.

В топ популярных маршрутов для путешествий с детьми вошли рейсы из Москвы в Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Мале, Анталью, Минеральные воды, Дубай, Екатеринбург, Казань, а также из Петербурга в Сочи.

Ранее стало известно, что Калининград, Зеленоградск и Светлогорск стали одними из самых популярных городов для майских путешествий.