Гостиницу «Домина» на Горького хотят достраивать вместе с реконструкцией парка

Калининградские городские власти рассчитывают, что решение вопроса о достройке гостиницы «Домина», возводить которую начали более десяти лет назад, будет принято не позднее 2026 года. О том, что город намерен приступить к благоустройству отрезка Каштанового парка от улицы Партизанской до улицы Горького уже после положительного решения, в четверг, 20 марта, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Вопрос по этой гостинице уже не ко мне, но нам бы очень хотелось, чтобы эта территория зажила, — сообщила она. — У нас уже есть визуализации того, что здесь нужно сделать. Мы бы, конечно, хотели сразу всю зелёную зону охватить реконструкцией, но изменения должны проходить не только тут, а в разных частях города».

В декабре 2023 года Елена Дятлова напоминала, что министерство градостроительной политики продлило разрешение на строительство гостиницы до декабря 2026 года. В начале 2023 года инвестор уже сообщал о том, что рассчитывает достроить гостиницу в 2023 году, однако стройка не была возобновлена.

Разрешение на строительство административно-гостиничного комплекса в сквере у здания областной прокуратуры было выдано в 2013 году компании «Магистраль». Согласно документации, на территории запланировано разновысотное здание в 5-9 этажей с двухуровневым подземным паркингом. Общая площадь объекта должна была составить 12 863 квадратных метра. К работам по возведению гостиницы приступили в 2014 году.

Отель включали в программу по подготовке к ЧМ-2018, однако впоследствии убрали из перечня. Как пояснял тогда вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов, инвестору не удалось найти деньги на достройку гостиницы.