Застройщик гостиницы-долгостроя у «Эпицентра» откорректировал проект

Фото: Виталий Невар, архив «Нового Калининграда»
Фото: Виталий Невар, архив «Нового Калининграда»
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Застройщик гостиницы, которую строят с 2013 года в сквере у здания областной прокуратуры, откорректировал проектную документацию на объект. Она прошла негосударственную экспертизу. Информация об этом опубликована в пятницу, 29 декабря, на сайте Единого реестра заключений.

Строительством административно-гостиничного комплекса занимается калининградская компания «Магистраль». Проектную документацию разрабатывали фирмы «Дивек-проект» из Калининграда и «Моноракурспроект» из Смоленска.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, в настоящее время учредителями компании «Магистраль» выступают компания «Синай Фалкон Лимитед» из ОАЭ (99,998%) и Владимир Маслов (0,002%). Гендиректор фирмы — Елена Зыкова.

Разрешение на строительство административно-гостиничного комплекса в сквере у здания областной прокуратуры было выдано десять лет назад. Согласно документации, на территории запланировано разновысотное здание в пять-девять этажей с двухуровневым подземным паркингом. Планировалось, что отель построят к ЧМ-2018. Однако в начале 2017 года возведение объекта было остановлено из-за проблем с финансированием у инвестора.

В январе этого года инвестор сообщал, что рассчитывает достроить гостиницу в 2023 году, однако работы не возобновили. В конце декабря в управляющей компании Domina Management заявили «Новому Калининграду», что «возобновили подготовительные работы на площадке».

«Мы прилагаем все усилия и рассчитываем, что отель в Калининграде будет достроен и начнет принимать своих гостей. После окончательного решения вопроса финансирования ориентировочный срок строительства составит около 20 месяцев», — пояснила директор по маркетингу и PR Domina Management Оксана Серегина.

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