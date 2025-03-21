Дёмин: более 30% выпускников школ не поступают в вузы Калининградской области

Дёмин: более 30% выпускников школ не поступают в вузы Калининградской области
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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30,6% выпускников школ не поступают в университеты Калининградской области. Об этом на 42-м заседании Законодательного собрания региона сообщил и.о. ректора БФУ им. Канта Максим Дёмин.

Согласно докладу руководителя университета, в вузы региона в 2024 году не поступили 1358 выпускников. Это — второй показатель после количества поступивших в БФУ, где продолжили своё обучение 1486 выпускников (33,4%). Далее идут КГТУ и местный филиал РАНХиГС с 1064 и 421 поступившими выпускниками соответственно (23,9% и 9,5%). И.о. ректора БФУ продолжил, что выпускники не поступают в калининградские вузы по разным причинам: от поступления в другие вузы до семейных обстоятельств или работы.

«Три ключевых университета значительно этот отток перекрывают, но при этом [мы] ставим задачу уменьшения оттока, поэтому будем усиливаться по следующим проявлениям», — отметил Дёмин. По его словам, университет «будет усиливать» пиар нового кампуса вуза, «проектное присутствие» в школах, взаимодействие через общество «Знание», тиражирование «единого трека до работодателя» и открытие новых направлений как универсальных, так и востребованных точечно.

В марте 2025 года БФУ им. И. Канта вошёл во вторую группу университетов основного трека программы «Приоритет-2030» и может претендовать на грант в 460 млн рублей. В 2024-м вуз входил в первую группу основного трека программы. По словам и.о. ректора Максима Дёмина, соотносить этот итог и нынешний не стоит, так как «условия сильно изменились».

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