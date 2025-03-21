Минюст признал иноагентом режиссёра Ивана Вырыпаева

Министерство юстиции Российской Федерации признало иностранным агентом российского и польского режиссёра театра и кино Ивана Вырыпаева. Об этом сообщают на сайте ведомства.
В реестр также включили экс-музыканта группы «Король и шут» Александра Балунова, уличного художника Станислава Комиссарова и писателя Михаила Шишкина.Ранее минюст признал иноагентами бывшую ведущую «Первого канала» Жанну Агалакову, журналистов Рустема Адагамова и Илью Азара, а также писателей Елизавету Александрову-Зорину и актёра Антона Лирника.