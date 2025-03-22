Погода в Калининградской области 22 марта

Днём в субботу, 22 марта, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +12°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 767 мм рт. ст., ветер восточный, 6 м/c.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +10°С, ночью +3°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +13°С, ночью −1°С, без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу ясно. Температура утром +2,8°С, днём +13°С, вечером +9,3°С. Атмосферное давление — 768 мм рт.ст. Влажность — до 85%.