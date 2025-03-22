Погода в Калининградской области 22 марта

Погода в Калининградской области 22 марта
Фото: Алексей Милованов / «Новый Калининград»
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Днём в субботу, 22 марта, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +12°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 767 мм рт. ст., ветер восточный, 6 м/c.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +10°С, ночью +3°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +13°С, ночью −1°С, без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу ясно. Температура утром +2,8°С, днём +13°С, вечером +9,3°С. Атмосферное давление — 768 мм рт.ст. Влажность — до 85%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», 22 марта «ядро скандинавского антициклона сместится на северо-запад ЕТР, к Санкт-Петербургу, а давление в нем повысится до 1039 гПа. Под таким барическим „напором“ направление ветра в регионе сменится на восточное, а скорость увеличится до 12-15 м/с в порывах, что будет снижать ощущаемую (эффективную) температуру днем. Температура поднимется до +12...+15°С, но ощущаться это будет как ~ +4...+8°С из-за ветра. Ночью и рано утром субботы по области заморозки до 0...-2°С».

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