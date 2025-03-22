Следственный комитет назвал организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет назвал организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» спланировали и организовали спецслужбы «недружественного государства» для дестабилизации ситуации в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Она отметила, что непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии. Часть из них проходят в деле под псевдонимами. Злоумышленники находятся за рубежом, в России их заочно арестовали и объявили в розыск.

Петренко также добавила, что эти лица завербовали четырёх исполнителей нападения: Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду — и организовали их обучение за границей. Следствие также завершило расследование против девятнадцати обвиняемых в теракте в «Крокусе». Отмечается, что сейчас они знакомятся с материалами дела, после чего документы передадут в суд.

«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации», — цитирует Петренко информагентство.

Напомним, вооруженное нападение на концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, где должен был состояться концерт группы «Пикник», произошло вечером 22 марта 2024 года. Неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу. В здании также произошло как минимум два взрыва и начался пожар, из-за которого позже обрушилась крыша концертного зала. СКР возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Спасатели работали на месте трагедии круглосуточно, было привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники. Работы продолжались минимум несколько суток. По последним данным от СК, в теракте погибли 133 человека.

Трагедия в «Крокусе» стала крупнейший терактом в истории России после Беслана. Тогда, по официальным данным, погибли 334 человека.

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