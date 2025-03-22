Правительство России утвердило правила единовременной выплаты ветеранам ВОВ

Правительство Российской Федерации утвердило правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Постановление за подписью премьер-министра государства Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, ветераны получат выплату в апреле-мае 2025 года. Мероприятия приурочены к 80-летию Победы. Выплату будут осуществлять автоматически за исключением случаев, когда у властей нет соответствующих документов. Тогда средства будут начислять на основании заявления и предоставления документов, которые подтвердят правовой статус ветерана. Тем, кто имеет право на несколько выплат, власти будут начислять большую из них.