Власти запретили посещение лесов региона на три недели

Власти запретили посещение лесов Калининградской области на три недели. Соответствующий приказ регионального министерства природных ресурсов и экологии размещён на официальном портале правовой информации.

Ограничения ввели 19 марта на 21 день в связи с установлением на территории области особого противопожарного режима. Согласно документу, пребывание граждан во всех лесах региона вне зависимости от категории земельных участков запрещается, если их трудовая деятельность не связана с пребыванием в массивах. В течение трёх недель в лесах нельзя проводить культурно-массовые мероприятия, проезжать на автомобилях вне дорог общего пользования, а также разжигать костры, жечь мусор, стерни, пожнивные и порубочные остатки и др.

«Управлению охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области» будет необходимо установить предупредительные аншлаги и перекрыть лесные дороги шлагбаумами при наличии. Учреждению также нужно увеличить периодичность патрулирования лесов. Отмечается, что выполнение работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности массивов, и аварийно-спасательных мероприятий можно осуществлять без учёта установленных ограничений.

Напомним, что с 10 марта до 31 мая на территории Калининградской области действует особый противопожарный режим. На территории всех муниципальных образований проходят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности, выявлению нарушителей, в которых задействованы все сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы.