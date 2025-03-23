В Янтарном выбирают проект светового оформления общественных зон (фото)

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Власти Янтарного организовали «общественное голосование», чтобы выбрать вариант светового оформления общественных пространств. Отдать голос за один из проектов можно в Тelegram-канале и на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте», а также на платформе «Решаем вместе».

«В рамках мероприятий по благоустройству общественных пространств Янтарного городского округа предлагаем принять участие в общественном голосовании. Световое оформление скверов и пешеходных аллей используется во многих муниципалитетах Калининградской области. Световые элементы в тёмное время суток создают уютную атмосферу и добавляют комфорта для вечерних прогулок. Мы решили предложить вам оценить возможные варианты такого оформления в Янтарном городском округе», — говорится в сообщении.

Иллюстрации: Telegram-канал администрации Янтарного городского округа

Выбрать предлагают из трёх вариантов: оформление светодиодной лентой пешеходной зоны ул. Советской, световые круги на деревьях в сквере «Молодёжный» и световые сферы там же. На момент подготовки материала в голосовании лидировал первый проект. За него проголосовали 62% участников опроса в Telegram и 77% — во «ВКонтакте». 17 и 13% респондентов соответственно отметили, что им не понравился ни один из предложенных вариантов. Голосование продлится до конца марта.

«Если проекты будут поддержаны, мы реализуем их в будущем, — пообещали представители муниципалитета. — Голоса из телеграм-канала и „ВКонтакте“ будут суммированы, а итоги подведены в наших аккаунтах. Жители, зарегистрированные на территории округа, могут проголосовать на платформе „Решаем вместе“».

Также в Янтарном планируют за 10 млн рублей обустроить зону отдыха в границах сквера у домов 110В, 102, 102В, 102Г и 100 на ул. Советской и спортивной площадки.

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