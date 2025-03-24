Собственник водонапорной башни в Чистых Прудах: «Восстанавливаем и ищем идею»

В Чистых Прудах Нестеровского района идут активные работы по восстановлению кирпичной водонапорной башни, расположенной у бывшего железнодорожного вокзала. О том, в какие сроки новый собственник намерен привести исторический объект в порядок, выяснял «Новый Калининград».

В октябре прошлого года стало известно, что башню выкупили супруги Татьяна и Эдуард Карлецкие, владеющие сетью частных медклиник «Эдкар» и гостевым домом «Шельден» в Сосновке Нестеровского района. Тогда же Татьяна Карлецкая рассказывала, что оформить объект их «уговорил» глава администрации Алексей Родин.

«Сложно навязать бизнесмену то, что ему не интересно, — признался „Новому Калининграду“ Эдуард Карлецкий. — Само место очень интересное, историческое: рядом музей Донелайтиса, да и сама башня — очень красивое сооружение.

Конкретных планов на неё у нас пока нет, но мы думаем, как её рационально использовать. Есть масса нюансов по использованию помещений, которые находятся на самом верху. Они требуют множества согласований с различными инстанциями. Может быть, у нас будет кафе с панорамным видом, может, выставочная площадка».

На текущий момент собственники демонтировали стальной резервуар из-под воды, ремонтируют крышу и приводят в порядок фасад по всему периметру.

«С черепицей у нас возникла проблема — мы её по всей области искали. Дело в том, что она там не стандартная, а „бобровый хвост“. Аналоги в регионе есть, но размер не совсем подходит, поэтому нам приходится каждую плитку подпиливать», — добавляет Карлецкий.

Предприниматель также рассказал, что в ближайшее время в его планах знакомство с другими собственниками подобных башен.

«Было бы неплохо сделать отдельное туристическое кольцо по водонапорным башням, — заметил Карлецкий. — Если ребята сделают что-то раньше меня — будем перенимать опыт. Мы пока что на распутье. Окончательную концепцию мы ещё не выработали».

Ремонт крыши собственники намерены закончить в течение ближайшего месяца, а ремонт фасада — за два месяца.

«Нам сейчас администрация помогает с оформлением земли, и после этого займёмся проблемой электрификации», — продолжил он.

Фото: соцсети Алексея Родина

Собеседник «Нового Калининграда» рассказал, что капитальные вложения у него выходят «неслабые», однако по поводу приобретения он не жалеет.

«Есть проекты, которые мы делаем для души, для района и для региона. Мы подтягиваем туристов на восток. Им ведь нужны изюминки, интересные места притяжения. На новой площадке, вероятно, сувенирку какую-то будем продавать или локальную продукцию. В процессе концепция вырисуется и воплотится», — заключил он.

Что касается старого железнодорожного вокзала в Чистых Прудах, который сейчас разделён на квартиры местных жителей и продуктовый магазин, то им, как уверяет предприниматель, заинтересовался один из жителей региона, который рассчитывает создать на его площадке музей. Вопрос выкупа пока не решён.

Как сообщает портал Prussia39, кирпичная железнодорожная водонапорная башня в Толльмингкемене (довоенное название посёлка Чистые Пруды — прим. «Нового Калининграда») была построена в 1917 году вместо башни, разрушенной в годы Первой мировой войны. Объект накрыт шатровой черепичной крышей, а ярус, в котором расположен стальной резервуар, имеет в сечении форму восьмигранника. До недавнего времени объект находился в аварийном состоянии, а его кровля и винтовая лестница имели критические повреждения.