С запуском нового рельсобуса власти рассчитывают на туристов в Чистых Прудах

Для привлечения туристов региональные власти и железная дорога рассматривают вариант организации остановки рельсобуса в поселке Чистые Пруды Нестеровского округа. Об этом сообщил журналистам во время тестовой поездки первого такого поезда по маршруту «Калининград-Краснолесье» областной министр по культуре и туризму Андрей Ермак.



«Мы сейчас с коллегами с железной дороги разговаривали. Айнур [Ахметов, директор], пригородная пассажирская компания, сказал, что они рассматривают вариант сделать остановку и в Чистых Прудах. Еще минутную. Это совершенно по-другому будет уже, конечно, влиять, в том числе, и на поселок Чистые Пруды», — рассказал Андрей Ермак.

По его словам, рассматривается возможность проведения экскурсий, охватывающих оба поселка — Чистые Пруды и Краснолесье. «Идея такая, что одни группы могут ехать, останавливаться в Чистых Прудах, выходить посещать музей [Кристионаса Донелайтиса] и потом идти в Краснолесье или пешком, или на велосипедах, или на микроавтобусе уже — или на одном, или на двух. А другие, наоборот, будут приезжать в Краснолесье и оттуда ехать, наоборот, в Чистые Пруды, разные варианты», — рассказал министр.