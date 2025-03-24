Власти уточнили, когда пройдет прощание с ветераном ВОВ Борисом Пирожковым

Прощание с почётным гражданином Калининграда, ветераном Великой Отечественной войны Борисом Петровичем Пирожковым начнётся завтра в 11:30 в Доме офицеров на Кирова, 7. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Напомним, участник штурма Кёнигсберга Борис Петрович Пирожков ушёл из жизни 21 марта 2025 года, ему было 99 лет.

Борис Пирожков родился 6 августа 1925 года, сообщает сайт администрации Калининграда. «В апрельские дни 1945 года механик-водитель танка Т-34 уничтожал вражеские позиции в нынешних районах Северной горы и улицы Лесопильной. Чудом остался жив, потому что в танк попал снаряд. Был ранен, контужен и день Победы встретил в госпитале. За штурм Кёнигсберга был награждён вторым орденом Красной Звезды и медалью „За боевые заслуги“. Впоследствии служил, как и воевал, в составе 89-й танковой бригады (командир Герой Советского Союза Андрей Иосифович Соммер)», — говорится в сообщении.