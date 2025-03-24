Уровень бедности в 2024 году стал самым низким за всю историю России

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Доля россиян с доходами ниже границы бедности по итогам 2024 года стала самой низкой за всю историю Российской Федерации и составила 7,2%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет «ТАСС».

«Мы движемся поступательно по показателям снижения бедности, 2024 год здесь ознаменовался серьезным результатом — мы имеем показатель 7,2%, — отметила вице-премьер, — Это самый низкий показатель с начала 2000-х годов, ну и в общем в истории Российской Федерации».

Голикова сообщила, что особое внимание Правительство РФ уделяет снижению показателя бедности в многодетных семьях. «В этой связи будем донастраивать меры поддержки. Примером такой донастройки является семейная налоговая выплата, которая вступит в силу с 2026 года», — добавила вице-премьер.

В 2023-м численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума составила 13,5 млн человек против 14,3 млн в 2022 году. Уровень бедности в стране тогда составил 9,3%.

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