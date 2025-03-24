51-летний калининградец получил срок за дачу взятки сотруднику УФСБ

51-летний калининградец получил срок за дачу взятки сотруднику УФСБ
Фото пресс-службы областного суда
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К лишению свободы осужден 51-летний житель Калининграда за дачу взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, в октябре 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ, подсудимый был уличен в противоправной деятельности против основ конституционного строя и государственной безопасности. Желая избежать уголовной ответственности, он передал сотруднику регионального УФСБ взятку в размере 2 500 долларов США, эквивалентную 240162, 25 руб., а также криптовалюту, эквивалентную 5984306, 67 руб., в общей сложности — 6 224 468, 92 руб. Сотрудник УФСБ от получения взятки отказался.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью. Суд его действия квалифицировал по ч. 5 ст. 291 УК РФ как дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в особо крупном размере. По приговору Центрального районного суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере однократной суммы взятки 6 224 468, 92 руб. Приговор не вступил в законную силу.

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