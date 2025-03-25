Беспрозванных пообещал субсидированные авиабилеты в начале апреля

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал обеспечить доступ к большему количеству субсидированных авиабилетов в начале апреля. Об этом Беспрозванных сообщил на своей странице «ВКонтакте» по итогам встречи с вице-премьером Правительства РФ Виталием Савельевым.



«Вижу, что в продаже заканчиваются льготные билеты. Вместе с федеральным центром для сохранения бесперебойности работы программы продумали дополнительные меры финансовой поддержки компаний. В первые недели апреля обеспечим доступ к большему количеству билетов», — отметил губернатор.

Он также сообщил, что «все решения по укреплению транспортной связи области с остальной частью страны и обеспечением стабильных поставок грузов и товаров приняты». 41 перевозчик подключён к льготным перевозкам грузов.