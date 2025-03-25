Беспрозванных пообещал субсидированные авиабилеты в начале апреля

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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал обеспечить доступ к большему количеству субсидированных авиабилетов в начале апреля. Об этом Беспрозванных сообщил на своей странице «ВКонтакте» по итогам встречи с вице-премьером Правительства РФ Виталием Савельевым.

«Вижу, что в продаже заканчиваются льготные билеты. Вместе с федеральным центром для сохранения бесперебойности работы программы продумали дополнительные меры финансовой поддержки компаний. В первые недели апреля обеспечим доступ к большему количеству билетов», — отметил губернатор.

Он также сообщил, что «все решения по укреплению транспортной связи области с остальной частью страны и обеспечением стабильных поставок грузов и товаров приняты». 41 перевозчик подключён к льготным перевозкам грузов.

В середине января стало известно, что субсидированные билеты у авиакомпании «Аэрофлот» на 2025 год закончились. Росавиация в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщила, что с текущего года «в контур субсидирования по калининградским направлениям» включены не только жители региона и обучающиеся в регионе студенты, но и «наименее социально защищенные категории граждан России — многодетные родители, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью», и это «приводит к быстрой продаже квоты». В ведомстве отметили, что субсидированные билеты оставались в наличии у других авиакомпаний, увеличить количество льготных авиабилетов планировали после 1 апреля «при условии представления заявок авиакомпаний».

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