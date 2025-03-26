Облвласти ожидают выделения 700 млн рублей на субсидирование авиабилетов

Областные власти ожидают выделения 700 млн рублей из федерального бюджета на субсидирование авиабилетов для калининградцев. Об этом на оперативном совещании регионального правительства заявил вице-премьер - министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов.

Чиновник отметил, что в 2024 году Правительство России выделило на субсидирование перелётов в Калининград и обратно 1,2 млрд рублей. Тогда объём перевозок составил 4,8 млн пассажиров, что на 12% больше, чем в 2023-м. В этом году власти рассчитывают, что перевезено будет 5 млн человек.

«На этот период времени [первые месяцы 2025-го] выделено 400 миллионов рублей. И сейчас вы сказали о том, что договорились с Правительством и с Министерством транспорта о выделении дополнительных средств — это пока порядка 700 миллионов.<...> И где-то в первых числах апреля будет завершен конкурсный отбор, и будут дополнительно выделены средства авиакомпаниям для осуществления субсидируемых перевозок по направлению в Калининград и из Калининграда», — заявил Рольбинов.

Ранее Алексей Беспрозванных пообещал обеспечить доступ к большему количеству субсидированных авиабилетов в начале апреля. Он также сообщил, что «все решения по укреплению транспортной связи области с остальной частью страны и обеспечением стабильных поставок грузов и товаров приняты». 41 перевозчик подключён к льготным перевозкам грузов.

В середине января стало известно, что субсидированные билеты у авиакомпании «Аэрофлот» на 2025 год закончились. Росавиация в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщила, что с текущего года «в контур субсидирования по калининградским направлениям» включены не только жители региона и обучающиеся в регионе студенты, но и «наименее социально защищенные категории граждан России — многодетные родители, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью», и это «приводит к быстрой продаже квоты». В ведомстве отметили, что субсидированные билеты оставались в наличии у других авиакомпаний, увеличить количество льготных авиабилетов планировали после 1 апреля «при условии представления заявок авиакомпаний».