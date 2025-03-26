Облвласти ожидают выделения 700 млн рублей на субсидирование авиабилетов

Облвласти ожидают выделения 700 млн рублей на субсидирование авиабилетов
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

Областные власти ожидают выделения 700 млн рублей из федерального бюджета на субсидирование авиабилетов для калининградцев. Об этом на оперативном совещании регионального правительства заявил вице-премьер - министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов.

Чиновник отметил, что в 2024 году Правительство России выделило на субсидирование перелётов в Калининград и обратно 1,2 млрд рублей. Тогда объём перевозок составил 4,8 млн пассажиров, что на 12% больше, чем в 2023-м. В этом году власти рассчитывают, что перевезено будет 5 млн человек.

«На этот период времени [первые месяцы 2025-го] выделено 400 миллионов рублей. И сейчас вы сказали о том, что договорились с Правительством и с Министерством транспорта о выделении дополнительных средств — это пока порядка 700 миллионов.<...> И где-то в первых числах апреля будет завершен конкурсный отбор, и будут дополнительно выделены средства авиакомпаниям для осуществления субсидируемых перевозок по направлению в Калининград и из Калининграда», — заявил Рольбинов.

Ранее Алексей Беспрозванных пообещал обеспечить доступ к большему количеству субсидированных авиабилетов в начале апреля. Он также сообщил, что «все решения по укреплению транспортной связи области с остальной частью страны и обеспечением стабильных поставок грузов и товаров приняты». 41 перевозчик подключён к льготным перевозкам грузов.

В середине января стало известно, что субсидированные билеты у авиакомпании «Аэрофлот» на 2025 год закончились. Росавиация в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщила, что с текущего года «в контур субсидирования по калининградским направлениям» включены не только жители региона и обучающиеся в регионе студенты, но и «наименее социально защищенные категории граждан России — многодетные родители, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью», и это «приводит к быстрой продаже квоты». В ведомстве отметили, что субсидированные билеты оставались в наличии у других авиакомпаний, увеличить количество льготных авиабилетов планировали после 1 апреля «при условии представления заявок авиакомпаний».

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