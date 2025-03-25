КЖД: с 30 марта в регионе меняется расписание пригородных поездов

В связи с завершением работ по обустройству путевой инфраструктуры на участке Калининград-Южный — Калининград-Северный с 30 марта корректируется расписание пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

На Зеленоградском направлении лектропоезда «Ласточка», временно курсирующие от Северного вокзала, вновь будут отправляться с Южного вокзала. Утренний поезд № 6803 будет курсировать в 8:00, вечерние поезда № 7125 и № 6815 — в 17:15 и 18:49 соответственно. В обратном направлении из Зеленоградска до Южного вокзала будут курсировать поезда № 7118 и № 6810. Время отправления — 15:51 и 17:18.

На Светлогорском направлении ежедневно от Южного вокзала будут курсировать пригородные поезда № 6703, № 6707, № 6711, № 6715 и № 6723. Время отправления — в 7:41, 10:00, 12:00, 14:00 и 18:41. Обратно из Светлогорска корректируется расписание поездов № 6700, № 6710, № 6718 и № 6722. Они будут отправляться в 6:30, 12:38, 16:42, 18:54 и следовать до Южного вокзала.

На Мамоновском направлении вечерний поезд № 6307 с Южного вокзала будет отправляться на 5 минут позже — в 18:10.

На внутригородских маршрутах утренний рельсобус № 6202/6201 сообщением Голубево — Чкаловск будет отправляться на 11 минут раньше — в 8:30. Поезд № 6361/6362 до Гурьевска будет курсировать с Северного вокзала на 7 минут раньше — в 9:02. Маршрут поезда № 6172 отправлением из Чкаловска в 10:52 будет продлён до о.п Киевская. Поезд № 6212/6211 от станции Голубево до Северного вокзала будет отправляться на 4 минуты позже — в 18:44. Вечерний поезд № 6110 будет отправляться с Северного вокзала до о.п Киевская на 5 минут позже — в 19:15.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».