На устройство парковки на ул. Октябрьской в Калининграде выделяют более 790 тыс.

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» готовится к поиску подрядчика для устройства парковки вблизи ул. Октябрьской, 6, в Калининграде. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Работы оценили в 791 887 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Ранее на ул. Октябрьской у Медового моста была оборудована платная муниципальная парковка для туристических автобусов на два места.