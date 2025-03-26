Медицинская инфляция в России составила по итогам 2024 года 12,7%

Медицинская инфляция по итогам 2024 года, по данным страховых компаний, составила 12,7%. К таким выводам пришёл страховой брокер Remind, который провёл исследование рынка корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС), пишет РБК.

При этом по данным Росстата, инфляция в этом сегменте по итогам 2024 года составила 10,5%, а общий рост цен в стране — 9,52%. В 2025 году страховщики ожидают рост цен на медицинские услуги на 13%.

Remind провел исследование рынка на основе опроса десяти страховых компаний, которые занимают 95% рынка ДМС по сбору премий, по данным ЦБ. Это «АльфаСтрахование», ВСК, «Зетта Страхование жизни», «Ингосстрах», «Ренессанс Страхование», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «Согласие», СОГАЗ и «Сбербанк Страхование».

Страховщики в основном ориентируются на цены в медицинских клиниках, работающих преимущественно в системе ДМС, а Росстат анализирует цены на медицинские услуги как муниципальных, так и коммерческих лечебно-профилактических учреждений.

Рост цен на медицинские услуги определяется общей и товарной инфляцией, ростом заработных плат, удорожанием логистики, повышением спроса в коммерческом секторе медицины на фоне возросшей покупательной способности в отдельных регионах и снижения доступности услуг в ОМС. Также на цены оказала влияние динамика курса валют, из-за которой подорожали расходные материалы и медицинское оборудование, приобретаемые за рубежом.

Если текущее укрепление курса рубля будет носить устойчивый характер, то медицинская инфляция может снизиться, но в случае сокращения поставок медицинских товаров из-за рубежа из-за проблем с расчётами она вырастет, прогнозируют эксперты.