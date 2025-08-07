Эксперт: «Старую черепицу могут использовать только частники»

Вторичное использование исторической керамической черепицы на довоенных объектах при муниципальных и государственных контрактах практически невозможно, однако смысл в сохранении строительных материалов всё-таки есть. Об этом «Новому Калининграду» сообщил Михаил Тимошенко, возглавляющий компанию «Мироздание», восстанавливающую в регионе объекты РПЦ.

«Использовать старую черепицу в нашей работе мы не можем, — пояснил Тимошенко. — Это намного проще делать в частном строительстве, поэтому уцелевшую черепицу мы иногда передаём частникам. Например, Олегу Бармину для восстановления дома пастора в посёлке Заливное мы передали черепицу с кирхи из Славска. Мы даже транспорт обеспечили. Однако Олег до сих пор не забрал часть этой черепицы, несколько паллетов до сих пор не вывезены».

Далее Михаил Тимошенко заметил, что часто тему исторической черепицы используют для пиара. При этом, получая это строительное сырьё, люди не используют его. В качестве примера он привёл историю отправки нескольких паллетов черепицы в замок Вальдау, где несколько лет назад компания «Мироздание» проводила противоаварийные работы.

«Сорокины (арендаторы одного из флигелей замка — прим. „Нового Калининграда“) много черепицы взяли, но паллеты с ней уже несколько лет у них на территории стоят. Мы же тогда временно закрыли протекавшую крышу замка металлочерепицей. Её всё ещё никто не менял», — добавил Тимошенко.

На текущий момент, как уверяет подрядчик, новая керамическая черепица завозится в Калининградскую область из Польши и Германии.

«Из Польши нам завозить проще, однако в Германии черепица более разнообразная. К примеру, разновидность „Монах и монашка“, которую мы использовали при ремонте кирхи в Светлогорске, есть только там. Конечно, доставлять стройматериалы проще не стало из-за санкций», — заключил он.

После беседы с Михаилом Тимошенко «Новый Калининград» связался с Олегом Барминым. Он подтвердил, что год назад ему бесплатно привезли черепицу со славской кирхи.

«Да, нам даже доставили бесплатно, — сообщил Бармин. — Если там что-то осталось, мы бы забрали. Жаль, что не привезли самое главное — коньковую черепицу. Она, насколько я знаю, нормально снимается и выживает, если её не бросать сверху. Но выполнять такие работы подрядчикам просто невыгодно».

Напомним, что в марте этого года во время капремонта в доме довоенной постройки на перекрёстке улиц Коммунальной и Степана Разина рабочие снимали керамическую черепицу и бросали её с высоты в мусорный контейнер.

Часть этой черепицы успел вывезти предприниматель Олег Бармин, который доплатил подрядчику за аккуратный спуск стройматериалов.

Тогда же Бармин отметил, что демонтированную черепицу, которой в регионе «всё меньше и меньше», он намерен перевезти в посёлок Заливное для восстановление дома довоенной постройки.

Ранее Бармин стал свидетелем демонтажа черепицы с крыши кирхи Нойхаузена в Гурьевске. По его словам, там кровельный материал спасти не удалось.