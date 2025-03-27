Депутат Госдумы Бутина — про «Карту русского»: «А что она даст?»

В России сейчас нет необходимости в «Карте русского», потому что непонятно, что она может дать. Об этом на вопрос «Нового Калининграда» заявила депутат Государственной думы Российской Федерации, член комитета по международным делам Мария Бутина на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» в БФУ им. Канта в четверг, 27 марта.

Парламентарий назвала вопрос о «Карте русского» правильным. Она отметила, что бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который активно говорил об этой карте, «предвидел ситуацию», при которой не было бы «возможности доступа к банковским сервисам, к электронным документам, даже подачи тех же документов на временное проживание, вид на жительство или даже гражданство». При этом насчёт этой инициативы сегодня есть сомнения.

«А что она [„Карта русского“] даст? <...> На самом деле ведь очень много было уже сделано. Есть же карта „Родина“: Россотрудничество и ТАСС запустили этот проект. Не просто его запустили теоретически, а ведь сегодня уже в трёх странах можно получить электронную цифровую подпись. [Русские за границей] действительно могут начать получать государственные услуги через портал „Госуслуги“. Да, сегодня это [эта возможность] несколько лимитирована. Сегодня там нужен определенный правовой режим, но в будущем эта практика будет распространена и на другие регионы», — заявила парламентарий.

Депутат Госдумы также рассказала, почему у российских властей нет возможности, например, вызволить соотечественника из тюрьмы в за границей. По её словам, нужно уважать законодательство других стран, если «мы говорим о многополярном мире». Бутина отметила, что русофобия в других государствах развивается, однако «нужно понимать, что вряд ли есть волшебная таблетка, которой можно, или как „Картой русского“ себя полностью защитить».