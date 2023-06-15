Алиханов считает потенциал возвращения русскоговорящих из Европы «достаточно большим»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести многократные визы для русскоязычного населения Прибалтики. Как сообщает РБК, с такой инициативой он выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



«В Прибалтике огромное количество русских людей. Они могли бы иметь многократные визы и пребывать в нашей стране на правах граждан», — считает Алиханов.

По его мнению, потенциал возвращения из Европы русскоговорящих людей «достаточно большой». В частности, губернатор привел в пример Германию, где «только 2,5 млн человек русских или немцев с русскими корнями». Антон Алиханов считает, что есть потенциал возвращения в Россию «тех людей, которые не хотят испытывать ограничения в воспитании своих детей и в трансляции своих ценностей». «И также есть люди, которые по „карте русского“ хотели бы пользоваться какими-то экономическими возможностями», — заявил Алиханов.