Президент БФУ: русофобия — это культурный код для Прибалтики

Русофобия является культурным кодом для стран Прибалтики и Польши. Об этом на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» в БФУ им. Канта в четверг, 27 марта, заявил президент университета, доктор политических наук Андрей Клемешев.

Учёный рассказал, что системная ненависть ко всему русскому начала появляться ещё в школах, когда в некоторых государствах принимались попытки изменить историю. Президент БФУ считает, что в нынешних реалиях нужно делать упор на молодых, чтобы они не стали «манкуртами». Для этого нужно «готовить те учебники, те книги, которые необходимы».

«Когда мы сталкиваемся с русофобией в некоторых [прибалтийских] странах, то это уже фактически культурный код определенный. Геополитический культурный код. И мы должны это ясно понимать и из этого исходить в своих действиях, в наших шагах, направленных на защиту, повторяю, соотечественников не только с точки зрения правовой, что исключительно важно, но и с точки зрения исторической памяти, с точки зрения идентификации и в том числе, конечно, русского языка, о котором ни в коем случае не должны забывать, и говорить о защите русского языка в этих странах», — заявил учёный.

Клемешев также отметил, что в современном мире идёт борьба за историческую память. При этом её видно не только в Прибалтике или Польше. Президент БФУ обратил внимание и на Финляндию, где, по его словам, долгое время сохраняли нейтралитет, однако теперь пытаются пересмотреть итоги Советско-финской войны. Согласно докладу политолога, этим итогам исполнились десятилетия, и они подтверждены международными соглашениями.

«Я думаю, что сегодня, когда мы обращаемся к исторической памяти, мы должны сохранять эту историческую память у нашего молодого поколения и должны сегодня писать, готовить материалы именно для наших соотечественников, для молодых соотечественников, которые должны сохранять связь с нашей страной. Сохранять свою историческую память, иметь право изучать историю своей страны, материнской страны, на своем родном языке. Это исключительно важная сегодня тема. И сегодня, когда вы, например, обратитесь к молодым литовцам, они навряд ли вам вспомнят и скажут, кто вообще создал современную Литву», — резюмировал Клемешев.

Международная научно-практическая конференция «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» проходит в Калининграде с 27 по 28 марта. Её организаторами являются Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. На второй день мероприятия запланированы два пленарных заседания «Поддержка соотечественников в рамках научно-образовательного и гуманитарного измерений» и «Страновые аспекты защиты прав соотечественников в Балтийском регионе: практическое измерение», а также стратегическая сессия «Об опыте реализации российскими регионами программ переселения в РФ» под модераторством депутата Госдумы Марии Бутиной.