Клемешев: в странах Балтии стирают целые этапы истории России

Президент БФУ им. И. Канта, доктор политических наук Андрей Клемешев считает, что сегодня необходимо уделять особое внимание сфере образования, в первую очередь молодежи, которая не знала Советский Союз, и искать новые формы взаимодействия. Это связано в том числе с тем, что в соседних странах стирают целые этапы истории России. Такое мнение Клемешев высказал на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» 28 марта.



По словам президента БФУ, сегодня в странах Балтии «пытаются убрать даже материальную память». «Сегодня буквально в Телеграме уже прошла новость о том, что в Литве сбивают с канализационных люков аббревиатуру СССР, чтобы не было даже названия такого государства, в котором когда-то состояла Литва, — рассказал Клемешев. — Вот эти крайние проявления, когда не просто пытаются исказить историю, а фактически стирают целые этапы в истории России. И в этом смысле, конечно, я думаю, что это геополитический код. Может, не всей страны, но нынешнего политического класса этих стран».

Поэтому, по словам Клемешева, «не должно быть какого-то оптимизма», когда идёт речь о возможности «какого-то диалога с этим политическим классом». «Потому что, невзирая ни на что, все равно проводится этот курс. Более того, цель понятна. На мой взгляд, речь идет о том, чтобы сформировать в коллективном бессознательном своеобразные архетипы, которые все равно были антироссийскими в этом плане, — добавил доктор политических наук. — Поэтому тема образования в связи с этим является чрезвычайно важной».

Он отметил, что с точки зрения институционального образования сейчас мало что можно сделать, поскольку «просто нет для этого возможности». «Последнее, фактически, российское представительство в Риге (представительство БФУ им. И. Канта — прим. „Нового Калининграда“) сегодня заморожено», — сказал Клемешев. Доктор политических наук добавил, что когда идет речь об историческом просвещении, эта задача все равно стоит. «И мы должны здесь искать, конечно, новые механизмы, новые формы», — сказал он.

Ранее Клемешев заявил, что системная ненависть ко всему русскому начала появляться ещё в школах, когда в некоторых государствах принимались попытки изменить историю. Президент БФУ считает, что в нынешних реалиях нужно делать упор на молодых, чтобы они не стали «манкуртами». Для этого нужно «готовить те учебники, те книги, которые необходимы».

Международная научно-практическая конференция «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» проходит в Калининграде с 27 по 28 марта. Её организаторами являются БФУ им. И. Канта и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.