Власти Светлогорского округа показали, как выглядит новый детский сад в Донском (видео)

Фото: Telegram-канал главы администрации Светлогорского городского округа Владимира Бондаренко

В посёлке Донское Светлогорского округа открыли новый детский сад на 80 мест. Власти муниципалитета показали, как выглядело учреждение за несколько часов до приёма первых воспитанников.

Как сообщил глава администрации муниципалитета Владимир Бондаренко в своём Telegram-канале, 55 детей пошли в детский сад «Маячок» 17 марта. 27 марта «проверить, как проходит образовательный процесс, приехал глава региона Алексей Беспрозванных».

«Крайне значимый и востребованный жителями сегодня социальный объект, детский сад в посёлке был закрыт из-за ветхости здания много лет назад», — написал Бондаренко.

«Закупили для ребят всё необходимое: учебники и игры, оборудовали музыкальный и спортивный зал, медкабинет. Дети могут заниматься робототехникой, английским, изучать природу, ставить эксперименты, пробовать себя в кукольном театре и в создании мультиков. Разнообразные программы, скучно точно не будет», — написал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

Учреждение ввели в эксплуатацию в декабре 2024 года. Трёхэтажное здание расположено на участке с кадастровым номером 39:17:040012:613. Его общая площадь составляет 2617,8 кв. м.

Детский сад в Донском возводили по программе «Развитие образования в Калининградской области». Предполагалось, что учреждение будет состоять из четырёх групп по 20 человек для детей от 2 до 5 лет. Его строительством занималась калининградская фирма «Артстрой». Стоимость контракта составила 202 млн рублей. Строительство начали летом 2023 года.