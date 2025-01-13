Детский сад в посёлке Донское ввели в эксплуатацию

Областные власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в посёлке Донское Светлогорского округа. Соответствующая информация размещена на сайте регионального министерства градостроительной политики.
Трёхэтажное здание, рассчитанное на 80 мест, расположено на участке с кадастровым номером 39:17:040012:613. Его общая площадь составляет 2617,8 кв. м. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали 27 декабря 2024 года.Детский сад в Донском возводили по программе «Развитие образования в Калининградской области». Предполагалось, что учреждение будет состоять из четырёх групп по 20 человек для детей от 2 до 5 лет. Его строительством занималась калининградская фирма «Артстрой». Стоимость контракта составила 202 млн рублей. Строительство начали летом 2023 года.