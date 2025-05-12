Застройщик: филиал Большого театра в Калининграде готов на 51,1% (фото)

Фото: пресс-служба компании «Стройтрансгаз-Запад»

Текущая строительная готовность филиала Государственного академического Большого театра России в Калининграде составляет 51,1%. Об этом сообщила пресс-служба компании «Стройтрансгаз-Запад».

«Работы на объекте ведутся в интенсивном режиме, с параллельной реализацией разных этапов: от черновой отделки помещений до устройства инженерных систем и монтажа комплекса специализированных технологических решений. В Большом зале, рассчитанном на 950 зрительских мест, началась подготовительная работа для устройства полотна противопожарного занавеса. В случае чрезвычайной ситуации он будет отделять зрительный зал от сцены. Приводной механизм позволяет опустить полотно занавеса всего за 45 секунд», — говорится в сообщении.

В карманах сцены завершена установка 16 кран-балок, предназначенных для быстрой смены декораций и сценического оборудования во время спектакля. Грузоподъемность каждой балки составляет одну тонну.

Также строители приступили к монтажу декорационных подъёмов основной сцены и штакетных ферм — конструкций, на которых впоследствии разместят декорации, софиты и другое сценическое оборудование. Продолжились работы по монтажу сейфа мягких декораций, используемого в театре для складирования занавесов, штор и прочих материалов.

«В данный момент мы приступили к сложному этапу работ по механизации процессов будущего театра, которые в дальнейшем будут отвечать за создание динамических сцен и обеспечивать быстрые переходы между картинами при смене декорации», — рассказал генеральный директор ООО «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников.

В здании филиала Балтийской Высшей школы музыкального и театрального искусства продолжились пуско-наладочные работы внутренних инженерных систем, обеспечивающих функционирование всех коммуникаций. Также осуществлялись сборка и расстановка мебели, установка учебного оборудования.

Кроме того, в апреле строители продолжили возведение производственно-складского комплекса для филиала Большого театра. Смонтировано 570 тонн металлоконструкций каркаса здания, что составляет 45% от общего объёма работ. Завершён монтаж 347 тонн металлоконструкций автоматического склада реквизита и декораций. Также велись работы по устройству межэтажных плит перекрытия. Общая строительная готовность производственно-складского комплекса — 20,5%.

В марте строитель завершили возведение несущего каркаса филиала Большого театра на Октябрьском острове. Здание будет включать три функциональные зоны — общественное пространство, сценический комплекс и служебные помещения. Два зрительных зала обеспечат вместимость 950 и 300 мест соответственно.

Филиал Большого театра должен стать частью культурно-образовательного кластера на Острове. Власти называют это строение «доминантой городского значения», поясняя, что его визуальный образ «был вдохновлён пластичностью и напряжением балетных позиций». К монтажу фасада здания филиала приступили в марте 2024 года.

Помимо филиала Большого театра, комплекс на Острове включает филиалы Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств, Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии. Заказчиком строительства выступает фонд «Национальное культурное наследие».