Велодорожку на Куршской косе планируют ввести в эксплуатацию летом. Об этом «Новому Калининграду» рассказал директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина.

«Ввод в эксплуатацию велодорожки планируется в июне-месяце. Её доделывают, ещё сверху полотно осталось [положить]. Основная часть практически готова. По ней уже ездят, от Зеленоградска можно доехать до Лесного, и от Лесного — практически до Рыбачьего», — заявил директор нацпарка.