Велодорожку на Куршской косе планируют ввести в эксплуатацию летом. Об этом «Новому Калининграду» рассказал директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина.
«Ввод в эксплуатацию велодорожки планируется в июне-месяце. Её доделывают, ещё сверху полотно осталось [положить]. Основная часть практически готова. По ней уже ездят, от Зеленоградска можно доехать до Лесного, и от Лесного — практически до Рыбачьего», — заявил директор нацпарка.Строительство велодорожки «Куршский велотракт» началось в сентябре 2022 года. Изначально объект планировали завершить до конца 2023-го, однако сроки сдачи неоднократно переносили. В январе Калина заявлял, что велодорожку планировали достроить к апрелю, «если будет такая погода». Подрядчиком выступает «Проектно-строительная компания Луч» из Москвы. Организация выиграла торги, снизив стоимость контракта с 408,7 до 402,5 млн рублей. Общая протяженность объекта должна составить 44 километра (от КПП до поселка Морское).