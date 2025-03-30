С начала 2025 года года паром «Антей» перевёз более тысячи единиц техники

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С начала 2025 года года паром «Антей», действующий на калининградской морской линии, перевёз более 1,1 тыс. единиц техники. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

С января «Антей» совершил девять кругорейсов. На них он перевез в общей сложности 970 единиц грузовой техники и 174 автомобиля категории B. Издание отмечает, что спрос на морские перевозки в 2024 году вырос после ограничения сухопутного транзита. Это направление в структуре грузооборота Калининградского морского торгового порта составляет около 75%.

«На пароме „Антей“ можно доставлять не только грузовые автомобили, но также легковые авто, автобусы, мотоциклы, специальную и строительную технику. Для водителей и пассажиров на судне предусмотрено 59 кают, рассчитанных на 149 человек», — пишет «Коммерсант».

В марте на морскую линию Калининград — Санкт-Петербург вернулось ещё одно судно для перевозки накатной техники — теплоход «Патриа». Как сообщал министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов, по состоянию на начало марта 2025 года на калининградской морской линии работало порядка 30 судов разных видов. В их числе железнодорожные паромы «Балтийск», «Генерал Черняховский», «Маршал Рокоссовский» и «Амбал», теплоход «Спарта II» и грузопассажирский паром «Антей».

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